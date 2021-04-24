Российская оккупационная власть в Крыму имеет цель полностью вытеснить коренной крымскотатарский народ за пределы полуострова. В Меджлисе призвали ООН помочь обуздать государство-агрессора.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Накануне он выступил на виртуальном заседании 20 сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

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Он подчеркнул, что оккупация полуострова Россией привела к катастрофическим последствиям для уникальной территории Крымского полуострова.

Из-за этого будущее его коренных народов под угрозой. Речь идет о крымскотатарском, караимском и крымчакском, объяснил Чубаров.

"Россия ставит целью полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы оккупированного ею Крыма", – отметил глава Меджлиса.

О запрете Меджлиса

Чубаров высказался и о запрете Россией деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Он назвал это "попыткой запугивания и дезориентации крымских татар"

И подчеркнул, что все это происходит в условиях постоянных репрессий и преследований, осуществляемых российскими оккупантами против коренного народа Крыма.

Москва не выполняет приказ Международного суда ООН за 19 апреля 2017 года, который обязывает немедленно отменить решение о запрете Меджлиса,

– отметил он.

Глава Меджлиса призвал ООН найти эффективные механизмы обуздания России. Тем более, что это государство-агрессор является постоянным членом Совбеза.

"Призываем уделить особое внимание положению коренных народов, чьи территории оказались оккупированными из-за межгосударственных конфликтов", – подытожил он.

Обратите внимание! Ранее Чубаров заявил, что Россия шантажирует государства, которые присоединяются к Крымской платформе, с некоторыми – прибегает к ультиматумам.