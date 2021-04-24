Російська окупаційна влада в Криму має мету повністю витіснити корінний кримськотатарський народ за межі півострова. У Меджлісі закликали ООН допомогти приборкати державу-агресорку.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Напередодні він виступив на віртуальному засіданні 20 сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів.

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Він підкреслив, що окупація півострова Росією призвела до катастрофічних наслідків для унікальної території Кримського півострова.

Через це майбутнє його корінних народів під загрозою. Мовиться про кримськотатарський, караїмський та кримчакський, пояснив Чубаров.

"Росія ставить за мету повне витіснення корінного кримськотатарського народу за межі окупованого нею Криму", – зазначив глава Меджлісу.

Про заборону Меджлісу

Чубаров висловився й про заборону Росією діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Він назвав це "спробою залякування і дезорієнтації кримських татар"

Й наголосив, що все це відбувається в умовах постійних репресій і переслідувань, здійснюваних російськими окупантами проти корінного народу Криму.

Москва не виконує наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року, який зобов'язує негайно скасувати рішення про заборону Меджлісу,

– зазначив він.

Глава Меджлісу закликав ООН знайти ефективні механізми приборкання Росії. Тим паче, що ця держава-агресорка є постійним членом Радбезу.

"Закликаємо приділити особливу увагу становищу корінних народів, чиї території виявилися окупованими через міждержавні конфлікти", – підсумував він.

Зверніть увагу! Раніше Чубаров заявив, що Росія шантажує держави, які приєднуються до Кримської платформи, з деякими – вдається до ультиматумів.