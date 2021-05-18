Российские оккупанты в Крыму прибегли к циничным действиям накануне 18 мая – годовщины геноцида крымскотатарского народа. Они разносили по домам активистов и членов Меджлиса открытки с "предостережениями".

Об этом сообщил в фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, россияне очень не хотят, чтобы 18 мая на оккупированном полуострове происходили какие-то мероприятия.

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Оккупанты в Крыму угрожали крымским татарам накануне 18 мая

Рефат Чубаров написал, что "в Крыму сегодня (речь о 17 мая – 24 канал) российские оккупанты массово разносили письменные "предостережения" карательных органов" . В частности, наведались они к:

Домам членов Меджлиса крымскотатарского народа,

Делегатов Курултая крымскотатарского народа,

И активистов крымскотатарского национального движения.

Такие циничные действия оккупанты совершили накануне 18 мая не зря, ведь именно в этот день отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Кроме этого, в ряде населенных пунктов российские оккупанты поставили условия, при соблюдении которых они позволят крымским татарам возлагать цветы и осуществлять молебны в памятных местах,

– сообщил Чубаров.

Например, в поселке Биюк-Онлар района Курман – Красногвардейское местная оккупационная администрация потребовала "не использовать в мемориальной церемонии крымскотатарские национальные флаги".

Почему 18 мая – памятная дата в истории крымскотатарского народа и Украины

18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году советская власть начала операцию по депортации крымских татар из Крыма.

В волне 18 – 20 чисел с полуострова вывезли более 180 тысяч человек, как пишет Украинский институт национальной памяти. Большинство имущества депортированных конфисковало государство.

Причиной такой жестокости власти СССР назвали "предательские действия крымских татар против советского народа". При этом никаких доказательств этого не приводили – потому как их и не существует.

В январе 1945 в СССР приняли закон, которым запретили депортированным покидать определенные для них районы поселения, а глав семей обязали ежемесячно являться в милицию. А через год Крым лишили автономии.

Так продолжалось почти до конца существования Советского Союза. Массовое возвращение крымских татар в Крым началось только в 1989.