Впрочем, по исследованиям историков, советская власть еще раньше – в 20 – 30-х годах – готовила это страшное преступление к воплощению. Приказ выселить крымских татар из Крыма выдали, когда наступило удобное время.

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Людей выталкивали из домов

Для проведения операции по депортации крымскотатарского народа были привлечены отряды Народного комиссариата внутренних дел СССР. Их насчитывают более 32 тысяч человек. Депортированным отводили буквально минуты на сборы, после чего на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям.

Людей буквально выталкивали из домов. А тех, которые оказывали сопротивление – физически шантажировали. Сохранились сведения, что нетранспортабельных или душевно больных вообще расстреливали на местах,

– рассказала крымскотатарский историк Гульнара Абдулаева.

После этого 67 эшелонов с людьми отправляли в места ссылки. Дорога была нечеловеческой, длинной и голодной. Многие крымские татары умерли прямо в дороге.

Мертвые тела выбрасывали из вагонов

"В течение месяца людей практически не кормили, лишали воды. Многие не выдерживали и просто умирали. Еще и хоронить их не позволяли, поэтому трупы буквально выбрасывались из вагонов", – сказала Абдуллаева.

По официальным данным советской власти, были депортированы более 183 тысяч крымских татар, по татарским источникам – более 400 тысяч человек.



Людей перевозили в нечеловеческих условиях / Фото ukr-info.in.ua

Статус "спецпереселенцев"

Крымских татар перевезли в:

Казахстан;

Таджикистан;

на Урал;

в Костромскую область.

В течение 12 лет крымские татары имели статус "спецпереселенцев", который предусматривал много ограничений. Им запрещали пересекать границу поселения без согласия спецкомендатуры. Даже тех, кто посещал родственников в соседнем поселке, осуждали до 25 лет.

По официальным данным, 46% населения умерли за первые полтора года депортации.

Конечно, в местах депортации их никто не ждал, а местному населению объясняли, что к ним едут предатели Родины,

– сказала Абдуллаева.

История повторилась

Крымские татары снова подверглись репрессиям. Те, кто сопротивляются оккупации полуострова, снова ежедневно подвергаются преследованиям и другим репрессивным мерам со стороны России.

"Сейчас Россия действует хитрее. Они пытаются подавить любое сопротивление тех групп, которые недовольны оккупацией. В то же время поддерживают коллаборационистов, в том числе и крымских татар", – пояснил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Сейчас более сотни граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, удерживают в тюрьмах. Уже более 25 тысяч крымских татар после незаконной оккупации полуострова покинули его территорию. Это тоже можно назвать депортацией местного населения, ведь жители Крыма сейчас покидают родные земли и имущество далеко не по своей воле, а в силу обстоятельств.

"Далеко не все могут уехать на материк, поэтому вынуждены приспосабливаться к тем оккупационным правилам и нормам, которые действуют. Если мы говорим о внутренних убеждениях этих людей, то конечно, они не принимают оккупации. Конечно, они поддерживают Украину. Конечно, они ждут возвращение Киева", – заверил Семиволос.