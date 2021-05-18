Преследуют именно тех, кто выступает против оккупации и поддерживает украинскую власть. В частности, из-за политических мотивов страдают 93 крымских татар.

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Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории России, а еще 15 лишены права на свободу передвижения. Они находятся на полуострове под административным надзором.

Уже восьмой год крымскотатарский народ вынужден бороться за правду и справедливость, за право жить на родной земле, говорить на родном языке, сохранять традиции и культуру,

– написала Денисова.

Она отметила, что поддерживает крымских татар в этой борьбе.

Депортация крымских татар: коротко