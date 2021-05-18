Преследуют именно тех, кто выступает против оккупации и поддерживает украинскую власть. В частности, из-за политических мотивов страдают 93 крымских татар.
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Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории России, а еще 15 лишены права на свободу передвижения. Они находятся на полуострове под административным надзором.
Уже восьмой год крымскотатарский народ вынужден бороться за правду и справедливость, за право жить на родной земле, говорить на родном языке, сохранять традиции и культуру,
– написала Денисова.
Она отметила, что поддерживает крымских татар в этой борьбе.
Депортация крымских татар: коротко
- Преступные деяния в отношении крымских татар начались в мае 1944 года и продолжались до начала июня.
- Крымских татар обвиняли в якобы массовой измене и коллаборационизме во время оккупации нацистскими войсками.
- Советская власть депортировала с полуострова почти 200 тысяч крымских татар.
- Они смогли вернуться на Родину лишь в начале 1990-х годов.