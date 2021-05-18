Преследуют именно тех, кто выступает против оккупации и поддерживает украинскую власть. В частности, из-за политических мотивов страдают 93 крымских татар.

К теме Выталкивали из домов, а больных расстреливали: тяжелые истории депортации крымских татар

Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории России, а еще 15 лишены права на свободу передвижения. Они находятся на полуострове под административным надзором.

Уже восьмой год крымскотатарский народ вынужден бороться за правду и справедливость, за право жить на родной земле, говорить на родном языке, сохранять традиции и культуру,
 –  написала Денисова.

Она отметила, что поддерживает крымских татар в этой борьбе.

Депортация крымских татар: коротко

  • Преступные деяния в отношении крымских татар начались в мае 1944 года и продолжались до начала июня.
  • Крымских татар обвиняли в якобы массовой измене и коллаборационизме во время оккупации нацистскими войсками.
  • Советская власть депортировала с полуострова почти 200 тысяч крымских татар.
  • Они смогли вернуться на Родину лишь в начале 1990-х годов.