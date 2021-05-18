Зеленский отметил, что сегодня Украина чтит всех жертв геноцида крымскотатарского народа и каждый украинец разделяет эту боль.

Важно День борьбы за права крымскотатарского народа: когда восстановится историческая справедливость

Следовательно, по словам президента, сегодня крымских татар в Украине становится как минимум 40 миллионов. Президент подчеркнул, что, как одна страна и семья, мы говорим сегодня не "они", а "мы". Потому что каждому из нас болит то, что сделал (и продолжает делать) с этим народом враг.

Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель за тысячи километров от него. Как мы смогли вернуться лишь через 45 лет. Мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за России. А тех, кто остался, оккупационная власть преследует, ущемляет и заключает,

– констатировал президент.

Он добавил, что через 77 лет после оккупации Крыма мы знаем точно: раны не зажили, время не лечит, слова не помогают. Как сказал Зеленский, важны не слова, а действия, которых многие годы ждали. Среди них Владимир Зеленский назвал:

Основание Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя в память о мужестве крымчан, поддержавших единство Украины на многотысячном митинге в Симферополе.

в память о мужестве крымчан, поддержавших единство Украины на многотысячном митинге в Симферополе. Подписание указа о мерах касательно деоккупации и реинтеграции полуострова , в частности стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года.

, в частности стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года. Создание формата Крымской платформы для активной защиты прав крымчан.

Сегодня украинцы и крымские татары говорят вместе: Крым будет свободным! Qırım serbest olacaq!,

– подытожил президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Источник: "Крым Реалии"

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день из полуострова отправили первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек. В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.