Зеленський зазначив, що сьогодні Україна вшановує всіх жертв геноциду кримськотатарського народу і кожен українець розділяє цей біль.

Важливо День боротьби за права кримськотатарського народу: коли відновиться історична справедливість

А отже, за словами президента, сьогодні кримських татар в Україні стає щонайменше 40 мільйонів. Президент наголосив, що, як одна країна та сім'я, ми кажемо сьогодні не "вони", а "ми". Бо кожному з нас має боліти те, що зробив (і продовжує робити) з цим народом ворог.

Ми не забудемо, як нас вигнали з власного дому і вези кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутися лише через 45 років. Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через Росію. А тих, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув'язнює,

– констатував президент.

Він додав, що через 77 років після окупації Криму ми знаємо точно: рани не загоїлися, час не лікує, слова не допомагає. Як сказав Зеленський, важливим є не слова, а дії, на які багато років чекали. Серед них Володимир Зеленський назвав:

Заснування День спротиву окупації Криму та Севастополя у пам'ять про мужність кримчан, які підтримали єдність України на багатотисячному мітингу у Сімферополі.

у пам'ять про мужність кримчан, які підтримали єдність України на багатотисячному мітингу у Сімферополі. Підписання указ про заходи з деокупації та реінтеграції півострова , зокрема стратегію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.

, зокрема стратегію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року. Створення формат Кримська платформа для активного захисту прав кримчан.

Сьогодні українці та кримські татари промовляють разом: Крим буде вільним! Qırım serbest olacaq!,

– підсумував президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Джерело: "Крим Реалії"

18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано близько 200 тисяч осіб. У цей день проходять жалобні заходи пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.