Щодо того, чи обговорюватиме президент з Джо Байденом це питання, то речник заявив, що наміри президент коментувати не може. Про це Сергій Никифоров заявив на брифінгу 11 серпня.

До теми Ми готові розмістити американські війська в Україні, – Резніков

У ОП прокоментували заяву Резнікова щодо розміщення військ США в Україні

Заяву Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичну можливість або варіант щодо зміцнення безпеки в Україні,

– заявив Никифоров.

Він також додав, що не свідчить про те, що Україна серйозно розраховувала найближчим часом вдатися до запрошення США та встановлення військових баз.

"Це залежить не лише від слів, а й від консенсусу в українському суспільстві, бажання самого НАТО та від готовності прийняти факт, що будь-які кроки в цьому напрямку – сильно роздратують нашого північного сусіда. Тому це просто розмірковування над тим, як нам посилити безпеку в Україні", – прокоментував речник.

Віе також відповів на запитання, чи обговорюватиме Володимир Зеленський це питання з Джо Байденом під час зустрічі у Штатах.

Никифоров запевнив, що не може коментувати наміри президента, та якщо питання під час переговорів з Байденом підніматимуть, то про це вже повідомлять постфактум.

Коротко про заяву Олексія Резнікова