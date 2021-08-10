Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначив, що українське законодавство дозволяє такі рішення. Про це він повідомив під час зустрічі у Штатах з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом.

Читайте також У США на 2022 рік передбачили більше безпекової допомоги для України – Голос Америки

Важливим є розширення безпековий пакет для України. У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє,

– сказав політик.

Варто зазначити, що у квітні 2021 року тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що у нашій країні на постійній основі перебувають 160 американських військових. Однак, за її словами, у разі потреби Штати можуть збільшити їхню кількість.

Інші деталі зустрічі Резнікова

Ядерна зброя в окупованому Криму

Олексій Резніков наголосив, що "Росія вже де-факто окупувала Азовське море та тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала". Особливе занепокоєння викликають дії агресора, спрямовані "на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї".

Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани,

– зауважив глава Мінреінтеграції.

"Північний потік-2" – загроза для ЄС

За його словами, зараз те саме відбувається з "Північним потоком-2" – "три країни Балтії опиняться під страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща".

Для України та країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність у майбутньому та гарантований шантаж,

– додав він.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій переконаний, що необхідно посилити санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2", і не допустити його запуску.

До теми У Росії назвали терміни завершення будівництва "Північного потоку-2"