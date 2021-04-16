Якщо буде потреба: США можуть збільшити кількість своїх військових в Україні
Наразі в Україні на постійній основі перебувають 160 американських військових. Однак у разі потреби США можуть збільшити їхню кількість.
Джерело:"Українська правда"
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зауважила, що Україна та ЗСУ у 2021 році дуже відрізняються від того, якими вони були у 2014 році.
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За словами Квін, Штати постійно оцінюють ситуацію в Україні. Окрім того, у США аналізують потреби української сторони.
На запитання, чи готові Штати збільшити кількість своїх військових в Україні, Квін відповіла ствердно.
Якщо за нашими оцінками, потреби зміняться і треба буде збільшити (кількість військових – 24 канал), ми це питання розглядатимемо,
– заявила політикиня.
Як США підтримують Україну
- Президент США Джо Байден закликав Росію зупинити деескалацію на Донбасі. Лідер Штатів заявив, що його країна готова відповісти на агресивні дії з боку Росії.
- Окрім того, США ввели санкції проти представників окупаційної влади Криму.
- Заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору Александер Вершбоу заявив, що США можуть розглянути питання розміщення військ в Україні.
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