Денис Шмигаль заявив, що Україна зацікавлена в поширенні на інші регіони програми підготовки українських військових американськими професіоналами. Наразі представники США працюють з українцями на території Яворівського полігону.

Прем'єр-міністр за підсумками зустрічі з тимчасово повіреною у справах США Крістін Квін відзначив, що США є безумовним лідером із надання Україні допомоги як у сфері оборони та безпеки, так і у здійсненні масштабних реформ.

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Україна хоче активнішої підготовки військових американцями

Шмигаль наголосив, що широкомасштабна підтримка, реалізація програм допомоги Україні є надзвичайно важливою в усіх вимірах: політичному, військовому, соціально-економічному.

Але Україна хотіла б перейняти ще більше досвіду американських військових.

Хочу відзначити нашу зацікавленість в поширенні на інші регіони, поза Яворівського центру, програми підготовки українських військових американськими професіоналами,

– зазначив прем'єр.

Він додав, що розширення військової та військово-технічної співпраці, міжнародні програми підготовки військових також є фактором стримування агресора.

А тому розвиток стратегічного партнерства з США є одним із пріоритетів зовнішньої політики України.

Росія стягує військових: основне

Москва почала активно стягувати свої війська до кордонів України начебто для навчань. Зброю звозили й на територію окупованого Криму.

Розвідка попередила, що до 20 квітня 2021 року держава-окупант мобілізує 110 тисяч військових.

Також Росія активно працює на інформаційному фронті, поширюючи фейки про загострення ситуації зі сторони Києва.

Європейське командування збройних сил США привело армію у максимальний рівень боєготовності. США запевнили, що не залишать Україну саму у випадку наступу Росії.

Джо Байден зателефонував Володимиру Путіну, де висловив стурбованість через дії на кордоні. Очільник США запропонував главі Кремля зустрітися.

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Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу