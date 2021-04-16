Україну цікавить розширення підготовки військових американськими професіоналами, – Шмигаль
Денис Шмигаль заявив, що Україна зацікавлена в поширенні на інші регіони програми підготовки українських військових американськими професіоналами. Наразі представники США працюють з українцями на території Яворівського полігону.
Джерело:"Радіо Свобода"
Прем'єр-міністр за підсумками зустрічі з тимчасово повіреною у справах США Крістін Квін відзначив, що США є безумовним лідером із надання Україні допомоги як у сфері оборони та безпеки, так і у здійсненні масштабних реформ.
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Україна хоче активнішої підготовки військових американцями
Шмигаль наголосив, що широкомасштабна підтримка, реалізація програм допомоги Україні є надзвичайно важливою в усіх вимірах: політичному, військовому, соціально-економічному.
Але Україна хотіла б перейняти ще більше досвіду американських військових.
Хочу відзначити нашу зацікавленість в поширенні на інші регіони, поза Яворівського центру, програми підготовки українських військових американськими професіоналами,
– зазначив прем'єр.
Він додав, що розширення військової та військово-технічної співпраці, міжнародні програми підготовки військових також є фактором стримування агресора.
А тому розвиток стратегічного партнерства з США є одним із пріоритетів зовнішньої політики України.
Росія стягує військових: основне
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- Також Росія активно працює на інформаційному фронті, поширюючи фейки про загострення ситуації зі сторони Києва.
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Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу
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