Украину интересует расширение подготовки военных американскими профессионалами, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль заявил, что Украина заинтересована в распространении на другие регионы программы подготовки украинских военных американскими профессионалами. Сейчас представители США работают с украинцами на территории Яворовского полигона.
Источник:"Радио Свобода"
Премьер-министр по итогам встречи с временно поверенной в делах США Кристин Квин отметил, что США являются лидером по предоставлению Украине помощи как в сфере обороны и безопасности, так и в осуществлении масштабных реформ.
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Украина хочет активной подготовки военных американцами
Шмыгаль отметил, что широкомасштабная поддержка, реализация программ помощи Украине чрезвычайно важна во всех измерениях: политическом, военном, социально-экономическом.
Но Украина хотела бы перенять еще больше опыта американских военных.
Хочу отметить нашу заинтересованность в распространении на другие регионы, вне Яворовского центра, программы подготовки украинских военных американскими профессионалами,
– отметил премьер.
Он добавил, что расширение военного и военно-технического сотрудничества, международные программы подготовки военных также являются фактором сдерживания агрессора.
Поэтому развитие стратегического партнерства с США является одним из приоритетов внешней политики Украины.
Россия стягивает военных: основное
- Москва начала активно стягивать свои войска к границам Украины якобы для учений. Оружие свозили и на территорию оккупированного Крыма.
- Разведка предупредила, что до 20 апреля 2021 года государство-оккупант мобилизует 110 тысяч военных.
- Также Россия активно работает на информационном фронте, распространяя фейки об обострении ситуации со стороны Киева.
- Европейское командование вооруженных сил США привело армию в максимальный уровень боеготовности. США заверили, что не оставят Украину одну в случае наступления России.
- Джо Байден позвонил Владимиру Путину и выразил обеспокоенность действиями на границе. Глава США предложил главе Кремля встретиться.
Войска России у границы / Инфографика 24 канала
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