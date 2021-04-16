Денис Шмыгаль заявил, что Украина заинтересована в распространении на другие регионы программы подготовки украинских военных американскими профессионалами. Сейчас представители США работают с украинцами на территории Яворовского полигона.

Премьер-министр по итогам встречи с временно поверенной в делах США Кристин Квин отметил, что США являются лидером по предоставлению Украине помощи как в сфере обороны и безопасности, так и в осуществлении масштабных реформ.

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Украина хочет активной подготовки военных американцами

Шмыгаль отметил, что широкомасштабная поддержка, реализация программ помощи Украине чрезвычайно важна во всех измерениях: политическом, военном, социально-экономическом.

Но Украина хотела бы перенять еще больше опыта американских военных.

Хочу отметить нашу заинтересованность в распространении на другие регионы, вне Яворовского центра, программы подготовки украинских военных американскими профессионалами,

– отметил премьер.

Он добавил, что расширение военного и военно-технического сотрудничества, международные программы подготовки военных также являются фактором сдерживания агрессора.

Поэтому развитие стратегического партнерства с США является одним из приоритетов внешней политики Украины.

Россия стягивает военных: основное

Москва начала активно стягивать свои войска к границам Украины якобы для учений. Оружие свозили и на территорию оккупированного Крыма.

Разведка предупредила, что до 20 апреля 2021 года государство-оккупант мобилизует 110 тысяч военных.

Также Россия активно работает на информационном фронте, распространяя фейки об обострении ситуации со стороны Киева.

Европейское командование вооруженных сил США привело армию в максимальный уровень боеготовности. США заверили, что не оставят Украину одну в случае наступления России.

Джо Байден позвонил Владимиру Путину и выразил обеспокоенность действиями на границе. Глава США предложил главе Кремля встретиться.

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Войска России у границы / Инфографика 24 канала