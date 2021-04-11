Денис Шмыгаль заявил, что Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО. По его словам, она должна ускорить путь к полноправному членству в Альянсе.

Глава правительства отметил, что на этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина презентовала запуск этой системы. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент, НАТО – это единственный путь к завершению войны на востоке Украины,

– написал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина ввела уже 292 стандарта и руководящие документы НАТО или же 19% соглашений по стандартизации.

По его словам треть из них внедрена за последние полтора года.

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