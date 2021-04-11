Шмыгаль: Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО
Денис Шмыгаль заявил, что Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО. По его словам, она должна ускорить путь к полноправному членству в Альянсе.
Источник:фейсбук Дениса Шмыгаля
Глава правительства отметил, что на этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина презентовала запуск этой системы. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
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Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент, НАТО – это единственный путь к завершению войны на востоке Украины,
– написал Денис Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина ввела уже 292 стандарта и руководящие документы НАТО или же 19% соглашений по стандартизации.
По его словам треть из них внедрена за последние полтора года.
Вступление Украины в НАТО: что известно
- 12 июня 2020 года Североатлантический Альянс признал Украину участником Программы расширенных возможностей.
- В Кабинете министров ранее заявили, что рассчитывают на подготовку к предоставлению Украине Плана действий по членству в Альянсе после саммита НАТО в 2021 году.
- 6 апреля Владимир Зеленский во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что для Украины членство в Альянсе важно, потому что может помочь остановить войну на Донбассе.
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