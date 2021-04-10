Андрей Ермак заявил, что Турция вновь официально поддержала перспективу членства Украины в НАТО. Кроме того, Турция готова помогать Украине в рамках международных организаций: ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что это "был уже второй за последний год визит Президента Украины в Турцию".

Заметьте Встреча продолжалась 3 часа: о чем договорились Зеленский и Эрдоган – видео

По словам Ермака, "сначала говорили о безопасности и совместном противодействии вызовам в Черноморском регионе. И здесь видения Киева и Анкары совпадают – как относительно самих угроз, так и относительно путей реагирования".

Кроме того, стороны обсудили путь Украины в НАТО.

Турция вновь официально поддержала перспективу членства Украины в НАТО и будет помогать на этом пути,

– заявил Ермак.

Глава ОП рассказал, что Украина и Турция также "договорились усиливать сотрудничество в оборонной промышленности".

Ермак подчеркнул: очень важно, что "Турция не просто безусловно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но и готова помогать в рамках международных организаций: ООН, Совета Европы и ОБСЕ".

"Турция планирует активно участвовать в работе "Крымской платформы", которая направлена на деоккупацию украинского полуострова, – рассказал глава ОП.

Кроме того, Ермак отметил, что "речь идет о конкретной помощи для украинских граждан, в частности, крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым из-за оккупации".

В частности, стороны подписали соглашение о безвозвратной помощи со стороны правительства Турции. Ее выделят для строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и переселенцев.

Ермак рассказал, что планируют построить "500 квартир: по 200 в Николаеве и Херсоне и 100 квартир в Киеве".

"Президенты договорились о координации усилий для защиты прав человека во временно оккупированных Крыму и Севастополе и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар", – отметил глава ОП.

Визит Зеленского в Турцию: главное