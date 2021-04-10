Встреча тет-а-тет: в Стамбуле начались переговоры Зеленского и Эрдогана
В Турции 10 апреля начались переговоры президента Владимира Зеленского и его коллеги Реджепа Эрдогана. Разговор между лидерами государств пройдет в формате тет-а-тет.
Источник:Офис Президента
Детали встречи президентов
В Турцию украинский лидер прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской. Они сразу отправились в резиденцию президента Турции – дворец Хубер.
Актуально Президент Зеленский прибыл с визитом в Турцию
Там президентскую чету встречал Эрдоган. Главы стран поприветствовали друг друга и перешли к месту, где они проведут беседу с глазу на глаз.
Кстати, членов украинской делегации встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, ее состав довольно большой. Есть представители всех сфер деятельности – от экономической до военной.
Эрдоган встретил Зеленского / Фото Офиса Президента
Очень широкий спектр вопросов, которые они рассматривают. Безусловно, будут говорить о ситуации на Донбассе и о Крымской платформе, и о двустороннем сотрудничестве,
– сказал Ермак.
По его словам, после разговора президентов запланировано заседание 9 стратегического украинского-турецкой совета.
"Очень насыщенная программа и очень теплый визит. Турция является нашим стратегическим партнером. Мы чувствуем поддержку Турции. И я думаю, что сегодня подпишут ряд важных документов. Надеемся на очень хороший результат", – заверил Ермак.
Зеленский прибыли в Турцию с официальным визитом / Офис Президента
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