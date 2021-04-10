Зустріч тет-а-тет: у Стамбулі розпочалися переговори Зеленського й Ердогана
У Туреччині 10 квітня розпочалися переговори президента Володимира Зеленського та його колеги Реджепа Ердогана. Розмова між лідерами держав відбудеться у форматі тет-а-тет.
Джерело:Офіс Президента
Деталі зустрічі президентів
У Туреччину український лідер прибув разом із першою леді Оленою Зеленською. Вони одразу вирушили до резиденції президента Туреччини – палацу Хубер.
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Там президентське подружжя зустрів Ердоган. Глави країн привітали один одного та перейшли до місця, де вони проведуть розмову віч-на-віч.
До речі, членів української делегації зустрів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, її склад досить великий. Є представники всіх сфер діяльності – від економічної до військової.
Ердоган зустрів Зеленського / Фото Офісу Президента
Дуже широкий спектр питань, які вони розглядають. Безумовно, будуть говорити про ситуацію на Донбасі і про Кримську платформу, і про двостороннє співробітництво,
– сказав Єрмак.
За його словами, після розмови президентів заплановане засідання 9 стратегічної українсько-турецької ради.
"Дуже насичена програма і дуже теплий візит. Туреччина є нашим стратегічним партнером. Ми відчуваємо підтримку Туреччини. І я думаю, що сьогодні підпишуть низку важливих документів. Сподіваємося на дуже хороший результат", – запевнив Єрмак.
Зеленські прибули у Туреччину з офіційним візитом / Офіс Президента
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