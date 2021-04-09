Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 апреля по телефону поговорил со своим российским коллегой. Политики говорили о противодействии COVID-19 и других актуальных международных темах.

Эрдоган и Путин не обошли вниманием и Украину. Глава Кремля цинично обвинил Украину в "уклонении от реализации минских соглашений".

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Детали разговора Путина и Эрдогана

У Путина назвали разговор лидеров Турции и России "плодотворным". В общем Эрдоган и Путин говорили о:

Распространении COVID-19. Россия предложила поставлять в Турцию свою сомнительную вакцину против коронавируса "Спутник V". Вместе с тем Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, которые вводит турецкая власть.

Россия предложила поставлять в Турцию свою сомнительную вакцину против коронавируса "Спутник V". Вместе с тем Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, которые вводит турецкая власть. Ситуация в Ливии. Лидеры констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти.

Лидеры констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти. Конфликт в Сирии. Россия и Турция акцентировали на своей важной роли в вопросе стабилизации обстановки в регионе.

Также политики обсудили тему войны на востоке Украины. Глава Кремля в очередной раз обвинил Украину в срыве режима тишины на Донбассе и цинично заявил, что война на востоке нашей страны является "внутренним конфликтом". Россия наигранно "выразила обеспокоенность из-за того, что украинская сторона якобы уклоняется от реализации минских соглашений".

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Отметим, что Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, посетит Турцию с рабочим визитом. Там у украинского лидера запланирована встреча с президентом Реджепом Эрдоганом.

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