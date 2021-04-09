Накануне визита Зеленского Эрдоган поговорил с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 апреля по телефону поговорил со своим российским коллегой. Политики говорили о противодействии COVID-19 и других актуальных международных темах.
Источник:пресс-служба Кремля
Эрдоган и Путин не обошли вниманием и Украину. Глава Кремля цинично обвинил Украину в "уклонении от реализации минских соглашений".
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Детали разговора Путина и Эрдогана
У Путина назвали разговор лидеров Турции и России "плодотворным". В общем Эрдоган и Путин говорили о:
- Распространении COVID-19. Россия предложила поставлять в Турцию свою сомнительную вакцину против коронавируса "Спутник V". Вместе с тем Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, которые вводит турецкая власть.
- Ситуация в Ливии. Лидеры констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти.
- Конфликт в Сирии. Россия и Турция акцентировали на своей важной роли в вопросе стабилизации обстановки в регионе.
Также политики обсудили тему войны на востоке Украины. Глава Кремля в очередной раз обвинил Украину в срыве режима тишины на Донбассе и цинично заявил, что война на востоке нашей страны является "внутренним конфликтом". Россия наигранно "выразила обеспокоенность из-за того, что украинская сторона якобы уклоняется от реализации минских соглашений".
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Отметим, что Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, посетит Турцию с рабочим визитом. Там у украинского лидера запланирована встреча с президентом Реджепом Эрдоганом.
Что стоит знать об обострении на Донбассе
- Россия уже несколько дней "бряцает" оружием на границе с Украиной. Так, по данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной.
- Кроме того, украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым. Параллельно с этим пропагандистская машина Кремля вновь заработала на полную. Российские СМИ обвиняют Украину в обстрелах оккупированных территорий.
- А 9 апреля очевидцы сняли огромную колонну военной техники России в районе аэродрома Тирасполь, что в Приднестровье. Оттуда до границы с Украиной всего 13 километров.
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