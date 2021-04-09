Руслан Хомчак заявил, что освобождение временно оккупированных территорий силовым путем приведет к потерям среди военных и гражданских, а это неприемлемо для Украины. По его словам, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что распространенные Россией сообщения о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Он призвал не поддаваться на провокации, чтобы не становиться инструментом гибридной войны в руках врага.

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Украина не готовит наступление на Донбассе

Генерал-полковник объяснил, что высшее военно-политическое руководство Украины определило политико-дипломатический сценарий урегулирования вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетный.

Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества гражданских лиц и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан,

– заметил Руслан Хомчак.

Он подчеркнул, что ВСУ готовы к адекватному ответу в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг нашей страны.

По его словам, Россия искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления.

Украину поддерживает весь мир

На этом фоне Украину поддерживает весь цивилизованный мир и перед лицом врага мы не одни. Со своей стороны Вооруженные Силы Украины активно способствуют реализации евроатлантического курса государства.

Мы активизировали военный диалог с Альянсом на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе. Вооруженные силы Украины принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск, в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора,

– добавил главнокомандующий ВСУ.

Напоследок Руслан Хомчак заверил, что сотрудничество Украина – НАТО носит исключительно мирный характер, направленный на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия.

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