Президент Зеленский 8 – 9 апреля находится на Донбассе. Глава государства посетил главные позиции украинских войск на передовой, а также пообщался с защитниками. Зеленский отдал дань погибшим героям и отметил, что все, у кого есть власть, должны приезжать в зону проведения ООС.

Глава государства подчеркнул, что только с начала года на Донбассе погибли 26 украинских защитников. Долг каждого – помнить героев.

К теме Зеленский показал фото из прифронтовой Авдеевки



Убежден, те, у кого есть власть, должны приезжать на Донбасс. Здесь решается судьба страны. И даже самые сильные нуждаются в поддержке. Бойцы должны знать и слышать, что их служба – это утверждение независимости и спокойствие миллионов украинцев,

– сообщил Зеленский.

Президент пообщался с военными

Президент рассказал, что посетил боевые позиции, где погибли бойцы и где произошло больше всего ранений. Бойцы рассказали о службе в условиях обострения конфликта. Зеленский считает, что очевидной является необходимость снова устанавливать перемирие.



В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территория возле линии разграничения заминирована, а от инфраструктуры кое-где не осталось ничего. Поэтому впереди много работы,

– отметил Зеленский.

Президент отметил, что награды, которые он вручал военным – от имени всего народа Украины. Да и этих знаков отличия недостаточно, чтобы оценить героические усилия.

Обратите внимание! О том, что президент 8 апреля отправится на Донбассе, не было известно заранее. Это пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила мерами безопасности. В зону боевых действий глава государства отправился после сообщения о гибели 22-летнего морпеха Дениса Юшко.