Здесь решается судьба страны, – Зеленский о поездке на Донбасс
Президент Зеленский 8 – 9 апреля находится на Донбассе. Глава государства посетил главные позиции украинских войск на передовой, а также пообщался с защитниками. Зеленский отдал дань погибшим героям и отметил, что все, у кого есть власть, должны приезжать в зону проведения ООС.
Источник:Телеграмм Владимира Зеленского
Глава государства подчеркнул, что только с начала года на Донбассе погибли 26 украинских защитников. Долг каждого – помнить героев.
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Убежден, те, у кого есть власть, должны приезжать на Донбасс. Здесь решается судьба страны. И даже самые сильные нуждаются в поддержке. Бойцы должны знать и слышать, что их служба – это утверждение независимости и спокойствие миллионов украинцев,
– сообщил Зеленский.
Президент пообщался с военными
Президент рассказал, что посетил боевые позиции, где погибли бойцы и где произошло больше всего ранений. Бойцы рассказали о службе в условиях обострения конфликта. Зеленский считает, что очевидной является необходимость снова устанавливать перемирие.
В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территория возле линии разграничения заминирована, а от инфраструктуры кое-где не осталось ничего. Поэтому впереди много работы,
– отметил Зеленский.
Президент отметил, что награды, которые он вручал военным – от имени всего народа Украины. Да и этих знаков отличия недостаточно, чтобы оценить героические усилия.
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