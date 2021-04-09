Президент Зеленский второй день находится на передовой в зоне ООС. Утром 9 апреля он опубликовал фото своей "дворовой" тренировки в Авдеевке.

Утром 9 апреля – второго дня пребывания на Донбассе – Зеленский опубликовал фото с полуразрушенной Авдеевки. Семь лет назад, в апреле 2014 года, ее захватили террористы.

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Зеленский опубликовал селфи на фоне разбитого завода с выбитыми окнами. Утром он пошел на тренировку в промрайон на брусья.

Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро!

– лаконично подписал Зеленский.

Авдеевка и фронт

В апреле 2014 года Авдеевку захватили боевики. Удалось отбить ее украинским военным через четыре месяца – в июле 2014. Сейчас Авдеевка и ее промзона остаются горячими точками фронта на Донбассе.

Так, например, недавно – 6 апреля российские наемники обстреляли город из стрелкового оружия и гранатометов.

Важно! 5 апреля неподалеку Авдеевки погиб военный Владислав Мороз. Он получил пулевое ранение от оккупантов. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

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