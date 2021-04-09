Зеленский показал фото из прифронтовой Авдеевки
Президент Зеленский второй день находится на передовой в зоне ООС. Утром 9 апреля он опубликовал фото своей "дворовой" тренировки в Авдеевке.
Источник:инстаграм Владимира Зеленского
Утром 9 апреля – второго дня пребывания на Донбассе – Зеленский опубликовал фото с полуразрушенной Авдеевки. Семь лет назад, в апреле 2014 года, ее захватили террористы.
Ранее Зеленский посетил позиции ВСУ в 80 метрах от боевиков
Зеленский опубликовал селфи на фоне разбитого завода с выбитыми окнами. Утром он пошел на тренировку в промрайон на брусья.
Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро!
– лаконично подписал Зеленский.
Авдеевка и фронт
В апреле 2014 года Авдеевку захватили боевики. Удалось отбить ее украинским военным через четыре месяца – в июле 2014. Сейчас Авдеевка и ее промзона остаются горячими точками фронта на Донбассе.
Так, например, недавно – 6 апреля российские наемники обстреляли город из стрелкового оружия и гранатометов.
Визит Зеленского на Донбасс: главное
- Президент Владимир Зеленский 8 апреля приехал на передовую. Отметил, что сделал это, чтобы поддержать боевой дух бойцов.
- Глава государства признал, что есть обострение на Донбассе. По его словам, все командиры видят, что в солдат ВСУ целятся снайперы.
- Глава государства побывал на участке, который расположен в 80 метрах от позиций боевиков.
- Во время визита он вручил украинским военным награды.
Поделиться новостью