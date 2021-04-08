Очень сложный участок, – Зеленский посетил позиции ВСУ в 80 метрах от боевиков
Президент Владимир Зеленский 8 апреля приехал на передовую. Глава государства побывал на участке, который находится в 80 метрах от позиций боевиков.
Источник:Офис Президента
На этом участке снайперы постоянно обстреливают наших военных. Территория вокруг – заминирована, а инфраструктура – разрушена.
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Где еще побывал Зеленский
Президент посетил еще один участок, на котором за последние 2 недели эскалации убили немало военных.
Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный, который помогал и спасал их, погиб, подорвался на мине,
– сказал главнокомандующий.
Зеленский еще раз добавил, что власть должна посещать передовую, особенно во время обострения. По словам президента, военные должны понимать, что политики их поддерживают, а не прячутся.
Зеленский на передовой / Фото Офиса Президента
Зеленский на Донбассе, смотрите видео:
Поездка Зеленского на Донбасс: основное
- Президент приехал на Донбасс 8 апреля. Он пообщался с бойцами, раздав им награды.
- По словам главы государства, он должен поддержать боевой дух наших защитников.
- К слову, Зеленский также посетил позиции передней обороны.
Зеленский посетил сложный участок на фронте / Фото Офиса Президента
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