Президент Владимир Зеленский 8 апреля приехал на передовую. Глава государства побывал на участке, который находится в 80 метрах от позиций боевиков.

На этом участке снайперы постоянно обстреливают наших военных. Территория вокруг – заминирована, а инфраструктура – разрушена.

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Где еще побывал Зеленский

Президент посетил еще один участок, на котором за последние 2 недели эскалации убили немало военных.

Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный, который помогал и спасал их, погиб, подорвался на мине,

– сказал главнокомандующий.

Зеленский еще раз добавил, что власть должна посещать передовую, особенно во время обострения. По словам президента, военные должны понимать, что политики их поддерживают, а не прячутся.



Зеленский на передовой / Фото Офиса Президента

Зеленский на Донбассе, смотрите видео:

Поездка Зеленского на Донбасс: основное

Президент приехал на Донбасс 8 апреля. Он пообщался с бойцами, раздав им награды.

По словам главы государства, он должен поддержать боевой дух наших защитников.

К слову, Зеленский также посетил позиции передней обороны.

Обратите внимание! В марте – апреле перемирие на Донбассе фактически сорвали. Российские наемники теперь едва ли не ежедневно прицельно палят в сторону украинских военных. За последние 2 недели на передовой погибло более 10 бойцов ООС, с начала года – более 32.



Зеленский посетил сложный участок на фронте / Фото Офиса Президента