Поддержать боевой дух: Зеленский отправился на Донбасс
Президент Владимир Зеленский 8 апреля поехал с рабочей поездкой на Донбасс. Он посетит военных на передовой.
Источник:Офис Президента
Зеленский поехал на передовую
Президент поедет именно на передовые позиции, где в последнее время боевики систематически нарушают режим прекращения огня. Зеленский будет общаться с военными, чтобы поддержать их боевой дух.
Тем временем В ОБСЕ призвали Россию к деэскалации конфликта на Донбассе
Деталей поездки, в какие именно точки на передовой, в пресс-службе Зеленского не отмечают.
Предыдущий визит Зеленского на Донбасс
- Последний раз президент в зоне проведения Операции объединенных сил был 11 февраля 2021 года.
- Он совершил рабочую поездку в Донецкую область и в рамках визита посетил передовую.
- Вместе с Зеленским на Донбасс приехали и послы стран "Большой семерки".
Обострение на Донбассе: что известно
- Россия стягивает армию к границе с Украиной. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
- Украинская разведка заявила: Россия планирует вторжение вглубь страны.
- В то же время в соцсетях стали появляться видео, как в России перевозят тяжелое вооружение и совершаются полеты боевой авиации.
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- Кремль заявил, что будет держать свои войска там, где ему заблагорассудится. А в МИД России даже попросили Украину и НАТО прекратить "нагнетать напряженную ситуацию на Донбассе".
Эскалация на Донбассе: куда Россия тянет войско / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью