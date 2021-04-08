Президент Владимир Зеленский 8 апреля поехал с рабочей поездкой на Донбасс. Он посетит военных на передовой.

Зеленский поехал на передовую

Президент поедет именно на передовые позиции, где в последнее время боевики систематически нарушают режим прекращения огня. Зеленский будет общаться с военными, чтобы поддержать их боевой дух.

Тем временем В ОБСЕ призвали Россию к деэскалации конфликта на Донбассе

Деталей поездки, в какие именно точки на передовой, в пресс-службе Зеленского не отмечают.

Обратите внимание! С начала суток 8 апреля российские наемники успели 5 раз нарушить режим тишины. Они открывали огонь из артиллерийской установки, минометов и стрелкового оружия возле Песков и Водяного. Под обстрелом погиб военный Денис Юшко из Николаевщины.

Предыдущий визит Зеленского на Донбасс

Последний раз президент в зоне проведения Операции объединенных сил был 11 февраля 2021 года.

Он совершил рабочую поездку в Донецкую область и в рамках визита посетил передовую.

Вместе с Зеленским на Донбасс приехали и послы стран "Большой семерки".

Обострение на Донбассе: что известно

Россия стягивает армию к границе с Украиной. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Украинская разведка заявила: Россия планирует вторжение вглубь страны.

В то же время в соцсетях стали появляться видео, как в России перевозят тяжелое вооружение и совершаются полеты боевой авиации.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Кремль заявил, что будет держать свои войска там, где ему заблагорассудится. А в МИД России даже попросили Украину и НАТО прекратить "нагнетать напряженную ситуацию на Донбассе".



Эскалация на Донбассе: куда Россия тянет войско / Инфографика 24 канала