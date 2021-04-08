В Парламентской ассамблее ОБСЕ предупредили Россию о риске эскалации войны на Донбассе. Члены комиссии выразили полную поддержку суверенитету и целостности Украины.

Мониторинговая миссия ОБСЕ выражает обеспокоенность возобновлением эскалации 7-летнего конфликта. Там отметили, что в ходе него погибли уже 14 тысяч человек.

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ОБСЕ призывает Россию к деэскалации

Председатель Парламентской ассамблеи конгрессмен Ричард Хадсон из США, заместитель Костель Некулай Дунава из Румынии и докладчик по политическим вопросам и безопасности Генерального комитета Лауринас Кащунас из Литвы опубликовали совместное заявление.

ОБСЕ отмечает: глубоко обеспокоено сообщениями о провокационных действиях России в Украине и возле нее. Они могут привести к серьезной эскалации конфликта.

Хотя цели России не совсем понятны, не должно быть сомнений в том, что международное сообщество пристально следит за этим. Мы призываем Кремль провести деэскалацию, выйти и полностью уважать территориальную целостность Украины,

– написали в СНБО.

Лидеры парламентской ассамблеи напомнили о последовательной поддержке восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Обратите внимание! Только за три дня – в течение 2–5 апреля – мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала почти 1 600 нарушений режима "тишины".

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