В ОБСЕ призвали Россию к деэскалации конфликта на Донбассе
В Парламентской ассамблее ОБСЕ предупредили Россию о риске эскалации войны на Донбассе. Члены комиссии выразили полную поддержку суверенитету и целостности Украины.
Источник:сайт ОБСЕ
Мониторинговая миссия ОБСЕ выражает обеспокоенность возобновлением эскалации 7-летнего конфликта. Там отметили, что в ходе него погибли уже 14 тысяч человек.
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ОБСЕ призывает Россию к деэскалации
Председатель Парламентской ассамблеи конгрессмен Ричард Хадсон из США, заместитель Костель Некулай Дунава из Румынии и докладчик по политическим вопросам и безопасности Генерального комитета Лауринас Кащунас из Литвы опубликовали совместное заявление.
ОБСЕ отмечает: глубоко обеспокоено сообщениями о провокационных действиях России в Украине и возле нее. Они могут привести к серьезной эскалации конфликта.
Хотя цели России не совсем понятны, не должно быть сомнений в том, что международное сообщество пристально следит за этим. Мы призываем Кремль провести деэскалацию, выйти и полностью уважать территориальную целостность Украины,
– написали в СНБО.
Лидеры парламентской ассамблеи напомнили о последовательной поддержке восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
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- Россия стягивает армию к границе с Украиной. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, а в соцсетях стали появляться соответствующие видео.
- Разведка обнаружила: Россия планирует вторжение вглубь страны.
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- В Кремле отметили: будут перемещать свои войска так, как им захочется.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии.
- Поддержку Украине выразили и в ЕС, Канаде.
- Действия России назвали возмутительными и призвали немедленно прекратить эскалацию.
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