В ОБСЄ закликали Росію до деескалації конфлікту на Донбасі
У Парламентській асамблеї ОБСЄ попередили Росію про ризик ескалації війни на Донбасі. Члени комісії висловили повну підтримку суверенітету та цілісності України.
Джерело:сайт ОБСЄ
Моніторингова місія ОБСЄ висловлює занепокоєння щодо відновлення ескалації 7-річного конфлікту. Там зазначили, що в ході нього загинули вже 14 тисяч людей.
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ОБСЄ закликає Росію до деескалації
Голова парламентської асамблеї конгресмен Річард Хадсон зі США, заступник Костель Некулай Дунава з Румунії та доповідач з політичних питань та безпеки Генерального комітету Лаурінас Кащунас з Литви опублікували спільну заяву.
ОБСЄ зазначає: глибоко стурбоване повідомленнями про провокаційні дії Росії в Україні та біля неї. Вони можуть призвести до серйозної ескалації конфлікту.
Лідери Парламентської асамблеї нагадали про послідовну підтримку відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
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- У Кремлі зазначили: переміщатимуть свої війська так, як їм захочеться.
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