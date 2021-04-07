ОБСЄ на Донбасі нарахувала понад 1,5 тисячі порушень "тиші" за 3 дні
Моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі протягом 2 – 5 квітня зафіксувала майже 1600 порушень режиму "тиші". Найгарячіше було у Донецькій області.
Джерело:Звіт ОБСЄ
Так, 1424 порушення виявили на Донеччині, а 126 – на Луганщині. Серед цього 900 пострілів і черг сталися в ніч із 2 на 3 квітня у районі Горлівки.
Важливо Доба на Донбасі: бойовики 14 разів зривали "тишу", двоє українських військових загинули
Детальніше про порушення
У Донецькій області в цей період зафіксували 281 вибух. Усі порушення в Луганській області теж були вибухами невизначеного походження. Більшість з них зафіксували ввечері 2 квітня у районах окупованої Кадіївки та біля Попасної.
За минулий звітний період порушень було менше: на Донеччині – 594, на Луганщині – 427.
Крім того, бойовики продовжували перешкоджати представникам ОБСЄ. Зазначили, що обмеження свободи пересування були на блокпості біля Старомихайлівки Донецької області.
Загострення на Донбасі: що треба знати
- Від початку 2021 року бойовики на Донбасі активізувались. Вони постійно використовують прицільні обстріли, грубо порушуючи перемир'я.
- Наприклад, за добу 6 квітня окупанти аж 14 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок обстрілів загинув 1 український військовий, ще 1 – підірвався на вибухівці.
- Особливе загострення було 26 березня біля Шумів. Окупанти вбили 4 українських бійців, ще двох – поранили.
- Загалом від початку року на Донбасі загинув щонайменше 31 військовий.
- Крім того, Росія стягує свою військову техніку до українських кордонів. Каже, що для навчань. Проте українська розвідка попередила, що агресор планує ескалацію конфлікту на Донбасі, а також може спробувати пробиратись вглиб України.
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