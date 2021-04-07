Мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе в течение 2 – 5 апреля зафиксировала почти 1 600 нарушений режима "тишины". Горячее всего было в Донецкой области.

Так, 1 424 нарушения обнаружили в Донецкой области, а 126 – на Луганщине. Среди этого 900 выстрелов и очередей произошли в ночь со 2 на 3 апреля в районе Горловки.

Важно Сутки на Донбассе: боевики 14 раз срывали "тишину", двое украинских военных погибли

Подробнее о нарушениях

В Донецкой области в этот период зафиксировали 281 взрыв. Все нарушения в Луганской области тоже были взрывами неопределенного происхождения. Большинство из них зафиксировали вечером 2 апреля в районах оккупированной Кадиевки и возле Попасной.

За прошедший отчетный период нарушений было меньше: в Донецкой области – 594, в Луганской – 427.

Кроме того, боевики продолжали препятствовать представителям ОБСЕ. Отметили, что ограничение свободы передвижения были на блокпосту возле Старомихайловки Донецкой области.

Обострение на Донбассе: что нужно знать

С начала 2021 года боевики на Донбассе активизировались. Они постоянно используют прицельные обстрелы, грубо нарушая перемирие.

Например, за сутки 6 апреля оккупанты 14 раз обстреливали украинские позиции. Вследствие обстрелов погиб 1 украинский военный, еще 1 – подорвался на взрывчатке.

Особое обострение было 26 марта возле Шумов. Оккупанты убили 4 украинских бойцов, еще двух – ранили.

Всего с начала года на Донбассе погиб по меньшей мере 31 военный.

Кроме того, Россия стягивает свою военную технику к украинским границам. Говорит, что для учений. Однако украинская разведка предупредила, что агрессор планирует эскалацию конфликта на Донбассе, а также может попытаться пробираться вглубь Украины.