Денис Шмигаль заявив, що Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО. За його словами, вона повинна прискорити шлях до повноправного членства в Альянсі.

Глава уряду зазначив, що цього тижня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина презентувала запуск цієї системи. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Україна твердо та непорушно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже, як зазначив президент, НАТО – це єдиний шлях до завершення війни на сході України,

– написав Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна ввела вже 292 стандарти та керівні документи НАТО або ж 19% угод зі стандартизації.

За його словами третину з них впроваджено за останні півтора року.

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