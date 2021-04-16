Сейчас в Украине на постоянной основе находятся 160 американских военных. Однако в случае необходимости США могут увеличить их количество.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что Украина и ВСУ в 2021 году очень отличаются от того, какими они были в 2014 году.

Заметьте Украину интересует расширение подготовки военных американскими профессионалами, – Шмигаль

По словам Квин, Штаты постоянно оценивают ситуацию в Украине. Кроме того, в США анализируют потребности украинской стороны.

На вопрос, готовы ли Штаты увеличить количество своих военных в Украине, Квин ответила утвердительно.

Если по нашим оценкам, потребности изменятся и нужно будет увеличить количество военных – 24 канал), мы этот вопрос будем рассматривать,

– заявила политик.

Как США поддерживают Украину