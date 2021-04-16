В случае необходимости: США могут увеличить количество своих военных в Украине
Сейчас в Украине на постоянной основе находятся 160 американских военных. Однако в случае необходимости США могут увеличить их количество.
Источник:"Украинская правда"
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что Украина и ВСУ в 2021 году очень отличаются от того, какими они были в 2014 году.
Заметьте Украину интересует расширение подготовки военных американскими профессионалами, – Шмигаль
По словам Квин, Штаты постоянно оценивают ситуацию в Украине. Кроме того, в США анализируют потребности украинской стороны.
На вопрос, готовы ли Штаты увеличить количество своих военных в Украине, Квин ответила утвердительно.
Если по нашим оценкам, потребности изменятся и нужно будет увеличить количество военных – 24 канал), мы этот вопрос будем рассматривать,
– заявила политик.
Как США поддерживают Украину
- Президент США Джо Байден призвал Россию остановить эскалацию на Донбассе. Лидер Штатов заявил, что его страна готова ответить на агрессивные действия со стороны России.
- Кроме того, США ввели санкции против представителей оккупационных властей Крыма.
- Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора Александер Вершбоу заявил, что США могут рассмотреть вопрос размещения войск в Украине.
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