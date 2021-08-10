Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметил, что украинское законодательство разрешает такие решения. Об этом он сообщил во время встречи в Штатах с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом.

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Важным является расширение пакета по безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет,

– сказал политик.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что в нашей стране на постоянной основе находятся 160 американских военных. Однако, по ее словам, в случае необходимости Штаты могут увеличить их количество.

Другие детали встречи Резникова

Ядерное оружие в оккупированном Крыму

Алексей Резников подчеркнул, что "Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризовала". Особое беспокойство вызывают действия агрессора, направленные на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия".

Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы,

– заметил глава Минреинтеграции.

"Северный поток-2" – угроза для ЕС

По его словам, сейчас то же самое происходит с "Северным потоком-2" – "три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша".

Для Украины и стран Балтии – это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы – тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж,

– добавил он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий убежден, что необходимо усилить санкции против компаний, которые строят "Северный поток-2", и не допустить его запуска.

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