Загалом виділять 481,5 мільйонів доларів. Це на 28,5 більше ніж у 2021 році.

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Зокрема, 125 мільйонів пропонують виділити для безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування". Крім цього, профільний підкомітет з питань оборони ухвалив для України 275 мільйонів доларів безпекової допомоги.

США виводить війська з Афганістану

Американські війська залишили афганську авіабазу "Баграм". Вони передали її силам національної оборони та безпеки країни.

Такі дії називають головним моментом у виведені західних військ з Афганістану. Оскільки впродовж майже 20 років авіабаза була центром операції США з усунення сил Талібану від влади. Також військові мали на меті знищити терористів Аль-Каїди, які відповідальні за загибель тисяч американців 11 вересня 2001 року.

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Речник міністерства оборони США Джон Кірбі підтвердив, що усі війська коаліції залишили базу 1 липня. За словами представників місцевої влади, офіційну базу передадуть уряду Афганістану 3 липня.

Американські війська мають повністю залишити базу до 11 вересня 2021 року. Однак 650 військових залишаться в країні охороняти дипломатів.

Мігранти отримають громадянство

Майже 9, 5 тисяч людей отримають американське громадянство до 4 липня – Дня незалежності США. По всій країні проведуть 170 церемоній. Одна із них відбудеться у Білому домі. Там 21 емігрант складе присягу громадянина США президентові Джо Байдену.

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