Військові бундесверу перебували у таборі в Мазар-Шаріфі. Серед тих, хто до останнього був на афганській території, – представники підрозділу KSK, які охороняли табір і гарантували безпеку виведення військ.
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Це ціла глава в історії, – міністерка оборони
Підходить до кінця ціла глава в історії, інтенсивна місія, яка кинула виклик бундесверу і суттєво вплинула на його становлення, в тому числі і в боях,
– сказала міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.
Німці раніше планували залишитись в Афганістані до січня 2022
Зазначимо, що раніше німецький уряд планував залишити війська в Афганістані до кінця січня 2022 року. Проте США оголосили, що виведуть свої сили до вересня 2021 року. Тому Міноборони Німеччини теж змінило свої плани.
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Вашингтон, своєю чергою, хоче залишити на афганській території 650 військових – вони забезпечуватимуть безпеку дипломатів. Згідно з інформацією джерел, ще кілька сотень працюватимуть в аеропорту Кабула.