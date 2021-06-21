Відповідну заяву зробив заступник лідера "Талібану" Абдула Гані Барадар. За його словами, справжня Ісламська система – найкращий засіб для вирішення всіх проблем афганців.

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Мир у Афганістані: деталі заяви Барадара

Заступник лідера "Талібану" визнав, що Ісламська система вплине на права жінок. Зокрема, цю тема "внесли в межі внутрішньо афганських переговорів". Відтак, переконує він, і надалі в Афганістані враховуватимуть права всіх афганців, в тому числі жінок.

Барадар додає, що таліби – прихильні мирному врегулюванню ситуації після виведення американських військ з Афганістану.

Сама наша участь у переговорах відкрито свідчить про те, що ми віримо у вирішення питань на основі взаєморозуміння,

– зазначив він.

До речі У США припустили, що після виведення військ "Талібан" може захопити владу в Афганістані

Що цьому передувало