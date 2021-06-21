Відповідну заяву зробив заступник лідера "Талібану" Абдула Гані Барадар. За його словами, справжня Ісламська система – найкращий засіб для вирішення всіх проблем афганців.
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Мир у Афганістані: деталі заяви Барадара
Заступник лідера "Талібану" визнав, що Ісламська система вплине на права жінок. Зокрема, цю тема "внесли в межі внутрішньо афганських переговорів". Відтак, переконує він, і надалі в Афганістані враховуватимуть права всіх афганців, в тому числі жінок.
Барадар додає, що таліби – прихильні мирному врегулюванню ситуації після виведення американських військ з Афганістану.
Сама наша участь у переговорах відкрито свідчить про те, що ми віримо у вирішення питань на основі взаєморозуміння,
– зазначив він.
До речі У США припустили, що після виведення військ "Талібан" може захопити владу в Афганістані
Що цьому передувало
- Раніше США та їхні партнери по НАТО почали виведення контингенту з Афганістану. Ця операція має завершитися до 11 вересня 2021 року.
- Водночас таліби продовжують переговори з Кабулом щодо мирного вирішення багаторічного конфлікту.
- В останні роки рух "Талібан" поступово посилював свої позиції в низці афганських провінцій. Ситуація ускладнюється тим, що влада де-факто не контролює великі райони країни.