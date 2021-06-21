Соответствующее заявление сделал заместитель лидера "Талибана" Абдула Гани Барадар. По его словам, настоящая Исламская система – лучшее средство для решения всех проблем афганцев.

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Заместитель лидера "Талибана" признал, что Исламская система повлияет на права женщин. В частности, эту тему "внесли в рамки внутреннеафганских переговоров". Поэтому, убеждает он, и в дальнейшем в Афганистане будут учитывать права всех афганцев, в том числе женщин.

Барадар добавляет, что талибы привержены мирному урегулированию ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

Само наше участие в переговорах открыто свидетельствует о том, что мы верим в решение вопросов на основе взаимопонимания,

– отметил он.

Кстати В США предположили, что после вывода войск "Талибан" может захватить власть в Афганистане

Что этому предшествовало