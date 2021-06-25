Про збереження невеликої частини контингенту видання повідомляє з посиланням на власні джерела серед американських офіційних осіб.

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США не виведе всіх військових з Афганістану

У Вашингтоні вирішили після виведення військ з Афганістану залишити там 650 своїх бійців. Ці військові будуть відповідати за безпеку дипломатів. Також ще кілька сотень бійців працюватимуть разом із турецькими колегами в аеропорту Кабула, ймовірно, до вересня 2021 року.

Джерела видання уточнили, що виведення основних частин американських і міжнародних сил з Афганістану завершиться до 4 липня.

Нагадаємо, після виведення з Афганістану іноземного контингенту армія країни готується до атак бойовиків "Талібану". Вони оточують позиції силовиків і вдираються на території, контрольовані урядом.

Виведення військ з Афганістану: основне