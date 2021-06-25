О сохранении небольшой части контингента издание сообщает со ссылкой на собственные источники среди американских официальных лиц.

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США не выведет всех военных из Афганистана

В Вашингтоне решили после вывода войск из Афганистана оставить там 650 своих бойцов. Эти военные будут отвечать за безопасность дипломатов. Также еще несколько сотен бойцов будут работать вместе с турецкими коллегами в аэропорту Кабула, вероятно, до сентября 2021 года.

Источники издания уточнили, что вывод основных частей американских и международных сил из Афганистана завершится к 4 июля.

Напомним, после вывода из Афганистана иностранного контингента армия страны готовится к атакам боевиков "Талибана". Они окружают позиции силовиков и вторгаются на территории, контролируемые правительством.

Вывод войск из Афганистана: основное