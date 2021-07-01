Таку думку висловив екскомандувач військами США у Європі Бен Годжес. Він вважає, що в Україні буде довге і гаряче літо.
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"Росіяни зупиняться тільки тоді, коли їх зупинять. Вони лише просуваються вперед і це те, що відбуватиметься влітку в Україні", – сказав він.
Він переконаний, що головний пріоритет Кремля – закріпити за собою Азовське море, взяти Маріуполь і Бердянськ.
Думаю, у планах також Одеса. Однак, можливо, вже у 2022 році,
– запевнив Годжес.
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Навчання "Сі Бриз": коротко
- Країни НАТО і Росія уважно стежать і вивчають поведінку одне одного під час навчань "Сі Бриз-2021" – вони триватимуть до 10 червня.
- Ці навчання у 2021 році – наймасштабніші, адже у них бере участь понад 30 країн.
- Маневри відпрацьовуватимуть у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.