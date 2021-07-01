Такое мнение высказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Годжес. Он считает, что в Украине будет долгое и горячее лето.

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"Россияне остановятся только тогда, когда их остановят. Они только продвигаются вперед и это то, что будет происходить летом в Украине", – сказал он.

Он убежден, что главный приоритет Кремля – закрепить за собой Азовское море, взять Мариуполь и Бердянск.

Думаю, в планах также Одесса. Однако, возможно, уже в 2022 году,

– заверил Годжес.

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