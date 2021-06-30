Например, многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon выполнил полет на малой высоте. Всего к этому этапу привлекли 30 вертолетов и самолетов.

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Во время учений вместе работали военнослужащие из Соединенного Королевства Великобритании, США и Украины. Наши военнослужащие вместе с зарубежными коллегами не только отрабатывали маневры в воздухе, но и осуществляли медицинскую эвакуацию раненых. И также прыгали с парашютами.

"Технически немножко теоретически ознакомился с воздушными судами других стран. В дальнейшем будем знать это, брать у них опыт и улучшать свои знания", – рассказал командир военного вертолета Виктор Кобринский.

За легенду учений в 2021 году взяли правдивую историю. Речь идет о событиях 2014 года, когда российские "зеленые человечки" захватывали Крым.

Международные учения "Си Бриз" начались в Николаеве / Фото ВМС ВС Украины

Россия распространяет фейки об учениях "Си Бриз"

Международные военные учения с участием армейцев НАТО начались 28 июня. Открытие состоялось в Одессе. Туда также прибыл американский эсминец Ross. Вокруг него Кремль уже успел распространить фейки. Мол, военное судно США дошло до оккупированного Крыма. Правда, из Одессы корабль никуда не выходил.

Обратите внимание! Еще до начала учений Россия требовала от США и НАТО отменить их проведение. Ведь якобы это усиливает военную опасность в акватории Черного моря, часть которого страна-агрессор и оккупировала.

Впрочем, учения "Си Бриз-2021" стали самыми масштабными за всю историю проведения. Участие в них принимают 5 тысяч военных из 30 стран членов НАТО и партнеров Альянса.

Там отрабатываются вопросы взаимодействия, реализуются стандарты НАТО в действии Военно-Морских Сил Украины и других государств. Это очень важно для того, чтобы нам продвигаться вперед с точки зрения предоставления Плана действий по членству и вообще вступления в Альянс,

– пояснил военный эксперт Игорь Романенко.

Маневры будут происходить не только в воздухе, но и на суше и на море. Воздушные учения будут отрабатывать до 4 июля. А уже 6 июля военные будут отрабатывать морской и водолазный компонент в Одессе.