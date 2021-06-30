Наприклад, багатоцільовий винищувач четвертого покоління Eurofighter Typhoon виконав політ на малій висоті. Загалом до цього етапу залучили 30 гвинтокрилів та літаків.

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Під час навчань разом працювали військовослужбовці зі Сполученого Королівства Великої Британії, США та України. Наші військовослужбовці разом з закордонними колегами не лише відпрацьовували маневри у повітрі, а й здійснювали медичну евакуацію поранених. І також стрибали з парашутами.

"Технічно трошки теоретично ознайомився з повітряними суднами інших країн. Надалі будемо знати це, брати у них досвід та покращувати свої знання", – розповів командир військового гвинтокрила Віктор Кобринський.

За легенду навчань у 2021 році взяли правдиву історію. Мовиться про події 2014 року, коли російські "зелені чоловічки" захоплювали Крим.

Міжнародні навчання "Сі Бриз" почалися в Миколаєві / Фото ВМС ЗС України

Росія поширює фейки про навчання "Сі Бриз"

Міжнародні військові навчання за участю армійців НАТО розпочалися 28 червня. Відкриття відбулося в Одесі. Туди також прибув американський есмінець Ross. Навколо нього Кремль вже встиг розповсюдити фейки. Мовляв, військове судно США дійшло до окупованого Криму. Щоправда, з Одеси корабель нікуди не виходив.

Зверніть увагу! Ще до початку навчань Росія вимагала від США та НАТО скасувати їхнє проведення. Адже нібито це посилює військову небезпеку в акваторії Чорного моря, частину якого країна-агресор і окупувала.

Утім навчання "Сі Бриз-2021" стали наймасштабнішими за всю історію проведення. Участь у них беруть 5 тисяч військових з 30 країн членів НАТО та партнерів Альянсу.

Там відпрацьовуються питання взаємодії, реалізуються стандарти НАТО в дії Військово-морських Сил України й інших держав. Це дуже важливо для того, щоб нам просуватись вперед з погляду надання Плану дій щодо членства і взагалі вступу до Альянсу,

– пояснив військовий експерт Ігор Романенко.

Маневри відбуватимуться не лише у повітрі, а й на суходолі та на морі. Повітряні навчання відпрацьовуватимуть до 4 липня. А вже 6 липня військові будуть відпрацювати морський та водолазний компонент в Одесі.