Относительно того, будет ли обсуждать президент с Джо Байденом этот вопрос, то спикер заявил, что намерения президент комментировать не может. Об этом Сергей Никифоров заявил на брифинге 11 августа.
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В ОП прокомментировали заявление Резникова о размещении войск США в Украине
Заявление Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или вариант по укреплению безопасности в Украине,
– заявил Никифоров.
Он также добавил, что не свидетельствует о том, что Украина серьезно рассчитывала в ближайшее время прибегнуть к приглашению США и установлению военных баз.
"Это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе, желания самого НАТО и от готовности принять факт, что любые шаги в этом направлении – сильно взбесят нашего северного соседа. Поэтому это просто размышление над тем, как нам усилить безопасность в Украине", – прокомментировал спикер.
Он также ответил на вопрос, будет ли Владимир Зеленский обсуждать этот вопрос с Джо Байденом во время встречи в Штатах.
Никифоров заверил, что не может комментировать намерения президента, и если вопрос во время переговоров с Байденом будут поднимать, то об этом уже сообщат постфактум.
Коротко о заявлении Алексея Резникова
- Во время визита в США министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону.
- Для этого можно разместить войска США на территории страны. Он заверил также, что украинское законодательство это позволяет.
- Об этом Алексей Резников сообщил во время встречи в Штатах с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом.