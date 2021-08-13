Американский лидер хочет собрать руководителей государств демократических стран для участия во встрече. Он назвал ее глобальным противостоянием растущих автократических сил.

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По мнению Байдена, США должны продемонстрировать другим странам, в частности России и Китая, Вашингтон вместе с союзниками готов решать серьезные проблемы.

Президент подчеркнул, что участники саммита Организация Североатлантического договора и G7 тоже высказывали сомнения относительно способности Вашингтона решать проблемы.

В Госдепартаменте раскрыли инициативу

Впрочем, в Государственном департаменте США раскрыли инициативу Байдена. Там отметили, что целью саммита будет не простой обмен мнениями. Во время мероприятия участники выдвигать конкретные идеи и инициативы.

Вторая часть проведут в 2022 году

Администрация Байдена планирует через год провести вторую встречу после первого саммита в декабре. За этот срок страны-участницы должны продемонстрировать прогресс, который они достигли за отведенное время.

Сейчас Белый дом еще не сообщил список стран, которых пригласили на саммит. Некоторые аналитики воспринимают это как альтернативу форума G20, где страны определяются по экономическому лидерство, и имеют в своем составе несколько авторитарных государств, таких как:

Россия;

Китай;

Саудовская Аравия.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай пытаются убедить другие страны в том, что США потеряли лидерство в мире и переживают не лучшие времена. Так Москва и Пекин пытаются привлечь правительства многих стран к своему, авторитарно видение мира.

Блинкен отметил, что у Вашингтона в настоящее время достаточно сил, хотя конкуренты на мировой арене пытаются вытеснить США из лидирующих позиций.