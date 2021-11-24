Проведение виртуального мероприятия запланировали на период с 9 по 10 декабря. К нему присоединятся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора.

Читайте также Белый дом прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина из-за эскалации на границе Украины

США пригласили Украину на саммит за демократию

Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, среди них и Украины.

Переговоры будут посвящены проблемам и возможностям современных демократий.

Саммит предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом,

– заявили в Госдепе.

Направления обсуждения на саммите

Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам:

защита от авторитаризма;

противодействие коррупции и борьба с ней;

содействие уважению прав человека.

Участники саммита

В мероприятии примут участие государства-члены Евросоюза, Индия, Южно-Африканская Республика, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и др. При этом в списке приглашенных нет России, Китая и Турции.

К слову, примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы "подытожить достигнутый прогресс и определить общий путь вперед".

Обратите внимание! О том, что американский президент решил созвать в декабре виртуальный саммит "лидеров за демократию", стало известно еще в августе 2021 года.