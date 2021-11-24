Проведение виртуального мероприятия запланировали на период с 9 по 10 декабря. К нему присоединятся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора.
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США пригласили Украину на саммит за демократию
Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, среди них и Украины.
Переговоры будут посвящены проблемам и возможностям современных демократий.
Саммит предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом,
– заявили в Госдепе.
Направления обсуждения на саммите
Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам:
- защита от авторитаризма;
- противодействие коррупции и борьба с ней;
- содействие уважению прав человека.
Участники саммита
В мероприятии примут участие государства-члены Евросоюза, Индия, Южно-Африканская Республика, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и др. При этом в списке приглашенных нет России, Китая и Турции.
К слову, примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы "подытожить достигнутый прогресс и определить общий путь вперед".