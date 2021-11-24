Про це повідомив старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс.
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Білорусь не відіграє ключової ролі
Білорусь для Росії, вважає Марюс Лаурінавічюс, не грає ключової ролі, адже Москва цілком може вести війну і без участі Мінська.
Білорусь як територія становить загрозу для України, атака звідти теж може статися. Але якщо Росія задумає військову авантюру проти України, вплутається в повномасштабну війну, то скільки кілометрів до Києва – не найголовніше,
– зазначив аналітик.
Кремль поки до повномасштабної війни з Україною не готовий, проте на "бліц-операцію" може спромогтись. Наприклад, задля того, аби захопити Північнокримський канал та водосховище.
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Що відомо про накопичення російських військ на українському кордоні:
- Першими про накопичення російських військ біля українського кордону повідомили іноземні ЗМІ. Згодом дані підтвердила американська розвідка.
- Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що атака може відбутись вже у січні – лютому 2022 року.
- Дослідники кажуть, що взимку концентрація військ Росія буде більшою навесні 2021 роаку.