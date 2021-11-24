Путина вознесла на вершины российской власти вторая чеченская война и те провокации, которые он в связи с этой войной устраивал.

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Официально вторая чеченская была завершена отменой КТО 16 апреля 2009 года, но поскольку путинизм без войны не может, в 2008 была устроена "малая грузинская" война. Потом – оккупация Крыма и продолжающаяся 8-й год война против Украины. Параллельно – война в Сирии.

Война есть форма существования путинизма, без войны путинский режим существовать не может.

Во время выступления на расширенном заседании коллегии российского МИДа Путин с чувством глубокого удовлетворения объявил: "России удалось создать на Западе "известное напряжение". Нужно, чтобы оно сохранялось как можно дольше".

"Известное напряжение" – это эвфемизм угрозы войны. То есть, война как средство поддержания разговора, как единственный инструмент внешней политики.

США передали союзникам по НАТО данные разведки, которые говорят об увеличении численности российских войск для подготовки вторжения на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники:

"Данные содержат сценарий, по которому войска могут попасть в Украину из Крыма, через российскую границу и через Беларусь. При этом около сотни батальонных тактических групп – потенциально около 100 тысяч солдат – будут командированы в ходе того, что эти люди описали как операцию в условиях неоднородной местности и морозов для покрытия обширной территории и подготовки к потенциально длительной оккупации"

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Кроме того, источники Bloomberg утверждают, что российские власти призвали десятки тысяч резервистов.

Ранее о вероятных боевых действиях России против Украины говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.

Какова реальность военного вторжения? Большинство экспертов полагают, что она невелика.

Просто потому, что полномасштабная война – а в нынешних условиях вторжение в Украину означает полномасштабную войну с существенно окрепшей по сравнению с 2014 – 2015 годами украинской армией – не отвечает никаким интересам Путина.

Более того, с учетом неизбежного потока в Россию "грузов двести" в масштабах, существенно превышающих болевой порог населения, неизбежных зубодробительных санкций Запада в ответ на войну в центре Европы, такая война, скорее всего, приведет к краху режима и окончательному распаду российской империи.

Так что все эти крайне дорогостоящие движения массы людей и военной техники вблизи границ Украины служат главным образом для создания и поддержания того самого "известного напряжения", то есть угрозы войны, которая в свою очередь является единственным способом путинского режима поддерживать разговор со своими зарубежными собеседниками.