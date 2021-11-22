Примечательно, что первой об этом заговорила разведка НАТО, а Украина согласилась с выводами своих западных союзников только позже. Но согласилась вполне.

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На сегодняшний день на границах Украины сконцентрировано не менее 92 тысяч российских военнослужащих. Одна за другой западные страны создают мобильные формирования, которые в случае необходимости могут быть переброшены на Украину в течение 48 – 72 часов.

Транспорты с вооружением один за другим приходят в порт Одессы. Генеральный секретарь НАТО, главы ведущих государств Северо-атлантического альянса делают решительные заявления, что Украину в беде они не оставят. И, уверен, - точно не оставят.

Если ожидаемая война начнется, то она станет новым изданием Корейской войны 1949 – 53 годов. Разница в том, что вместо разрушенной шестилетней войной Европы и уставшей от войны Америки на защиту демократии встанет сильный как никогда Северо-Атлантический союз, производящий половину мирового ВВП.

Противостоять ему будет не Красный Китай и СССР, окруженный завоеванными европейскими сателлитами, а слабая РФ, производящая 2% мирового ВВП. Китай же точно на этот раз 2 миллиона своих "добровольцев" не пошлет в Донбасс, как тогда – в Корею.

Если война начнется, то она скоро и закончится вместе с Путинским режимом и режимом Лукашенко. Эти необольшевицкие агрессивные силы утонут в полесских болотах и будут развеяны в степях приазовья. Исход войны очевиден.

А очевиден ли он для Кремля? Думаю, что да. И потому никакой войны не будет. Как и кризис с мигрантами на Польской границе, это попытка восстановить свою репутацию сильного и опасного игрока, с которым надо договариваться и которого не следует раздражать. Война угробит путинский режим, а вот переговоры с Байденом, Джонсоном и другими видными лидерами демократического мира - укрепят его. К тому Кремль и стремится.

Важно Возможность наступления России на Украину будет зависеть от нескольких факторов

Но в одну реку не входят дважды. Утекла вода июньской женевской встречи. Теперь Запад будет говорить и с Лукашенко, и с его начальником только и исключительно с позиций силы – санкций, укрепления обороноспособности Украины, поддержки прифронтовых членов НАТО - Польши, Литвы, Эстонии, Латвии.

В Женеве Байден дал Путину шанс одуматься. Не одумался. Теперь на выбор ему осталась или быстрая смерть в окопах украинского приграничья, или медленная - под санкциями и в изоляции от мирового сообщества.

Зная Путина как психотип, совершенно уверен, он изберет второй путь в надежде, что что-то где-то у Запада треснет. Так что войны не будет, но готовиться к ней надо. Потому что если к войне не готовиться, она точно начнется, как в 2014-м.