Украина призывает не поддаваться на провокации, в частности в информационном пространстве. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

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По мнению Кулебы, несколько факторов будут влиять на то, задействует ли Путин военную опцию.

Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второй: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами,

– подчеркнул глава МИД.

В то же время он призвал всех не паниковать. По его словам, следует сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве.

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