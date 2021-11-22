Натомість Україна закликає не піддаватися на провокації, зокрема в інформаційному просторі. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми У Путіна заявили про "провокації" після появи інформації про можливе вторгнення в Україну

Путін може розпочати військову операцію проти України: від чого це залежить

На думку Кулеби, кілька факторів впливатимуть на те, чи залучить Путін військову опцію.

Перший: від сили, спокою та витримки України. Другий: від скоординованості і сили дій наших партнерів. Ми працюємо над обома факторами,

– наголосив очільник МЗС.

Водночас він закликав усіх не панікувати. За його словами слід зберігати пильність і не вестися на жодні провокації, особливо в інформаційному просторі.

Можливий напад Росії на Україну: що відомо