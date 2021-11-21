Відповідну заяву про застереження США та Європи щодо атак Москви в ефірі одного із пропагандистських російських каналів зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
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У Путіна заговорили про "провокації"
На запитання про те, чи побоювання міжнародної спільноти щодо нападу Росії на Україну взимку 2022 року змушують задуматися про можливість провокації, Пєсков відповів: "Цього не можна заперечувати". На думку представника Кремля, "істерика нагнітається штучно".
Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто США,
– зазначив речник Путіна.
Далі він традиційно спробував перекласти провину і на Україну та пригрозив "наслідками".
"Україна, найімовірніше, добивається чергової спроби розпочати силове розв'язання власної проблеми. Створити ще одне лихо для самих себе та для всіх у Європі", – зазначив Пєсков.
Українська сторона, на його погляд, нібито сама провокує агресію "під прикриттям навчань НАТО, кораблів Альянсу в Чорному морі, американських, британських солдатів у регіоні".
Пєсков про заяви щодо військ Росії біля України: дивіться відео
Можливий напад Росії на Україну: попередження Заходу
- У США продовжують висловлювати своє занепокоєння через військову активність Росії поблизу кордону з Україною. Там стурбовані й заявами, які лунають з Кремля. У Вашингтоні побоюються, що держава-агресорка може піти на загострення ситуації взимку 2022 року.
- Українська розвідка також підтверджує, що наприкінці січня – на початку лютого 2022 року Москва може піти в атаку.
- Водночас США попередили Москву, що будь-яка її агресія матиме наслідки. Натомість Україні американська сторона висловлює свою підтримку.