У своїй пропагандистській статті колишній радник Путіна нібито опираючись на фізичні закони "доводить" те, що збільшення території Росії – "незворотний процес". Крім того, експосадовець неодноразово похвалив чинну російську владу.

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"20 років стабільності"

За словами Владислава Суркова, правління Путіна – це "20 років стабільності" і додав, що такими і будуть наступні роки, натякаючи на продовження влади чинного керівника Кремля. З огляду на зміни в Конституції й "обнуленням" президентських термінів – не дивно.

Також поплічник Путіна звинуватив Пентагон у "створенні хаосу в мережі", який "не страшний" для Кремля. Водночас негативні настрої всередині країни Сурков радить "виносити назовні" на території інших країн. Що фактично Кремль робить уже багато років.

Колишній помічник Путіна відверто підтвердив імперіалістичні наміри Кремля і заявив, що збільшення територій протягом століть було "основою існування Росії". Як приклад, Сурков навів окупацію Криму і цинічно назвав її "консолідацією за рахунок хаосу в сусідній країні". Водночас поплічник очільника Кремля у всіх світових проблемах звинувачує США.

Для Росії постійне розширення не просто одна з ідей, а справжній сенс нашого історичного буття,

– заявив Сурков.

У завершенні своєї статті Сурков цинічно додав, що Росія нібито отримає нові території під час "всесвітнього збирання земель".

Заявив щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну