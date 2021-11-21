У Сполучених Штатах звернулися до союзників з Європи та повідомили, що дії країни-агресора залежатимуть від погоди. Про це із посиланням на власні джерела пише CBS News.

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Представники засобів масової інформації зазначають, що потенційне вторгнення "може статися через кілька тижнів, якщо не буде втручання з боку Заходу".

На відміну від нарощування сил минулої весни, яке було розцінено як демонстрацію сили, співробітники американської розвідки попереджають, що цього разу це може бути підготовкою до фактичного вторгнення до регіону Донбас на сході України,

– інформують журналісти.

Зверніть увагу! У Раді національної безпеки й оборони вважають, що Росія штучно підживлює конфлікт, аби підтримувати "атмосферу нервозності в Україні".

Що кажуть у США про скупчення військ на кордоні